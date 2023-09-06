ЦБ ускорит продажи валюты почти в десять раз

Регулятор объяснил корректировку погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ 16 сентября объемом $3 млрд. Поскольку выплаты держателям будут проводиться в рублях, то может возникнуть дополнительный спрос на иностранную валюту. Решение о перераспределении продаж иностранной валюты же позволит удовлетворить дополнительный спрос и снизить волатильность на валютном рынке, считает ЦБ. При этом регулятор подчеркнул, что следующие выплаты по евробондам РФ, сопоставимые по объему с погашаемым в этом году выпуском ($1,75 млрд), состоятся только в декабре 2025 г.