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Финансы

Минфин оценил дополнительные доходы от нефти и газа в 279 млрд рублей

Ведомости

Минфин в сентябре рассчитывает получить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в размере 279,12 млрд руб. С учетом фактических поступлений в августе, которые минимально отклонились от прогнозных значений – их оказалось на 3 млрд руб. меньше, – объем средств, которые могли бы быть направлены на покупку валюты в этом месяце, составляет 276 млрд руб.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд руб. соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд руб.», – говорится в сообщении.

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ЦБ ранее объявил, что не будет проводить операции в рамках бюджетного правила. Покупки будут отложены до стабилизации валютного рынка. «В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 г. и до конца 2023 г.», – напоминает Минфин в пресс-релизе. Банк России может перераспределить в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором накапливаются средства от нефтегазовых сверхдоходов, часть собственных резервов.

Согласно модифицированному бюджетному правилу, Минфин с помощью ЦБ должен закупать в ФНБ юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае резервы продаются на величину разницы между фактическими поступлениями и «базой». Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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