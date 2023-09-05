Минфин оценил дополнительные доходы от нефти и газа в 279 млрд рублей

ЦБ ранее объявил, что не будет проводить операции в рамках бюджетного правила. Покупки будут отложены до стабилизации валютного рынка. «В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 г. и до конца 2023 г.», – напоминает Минфин в пресс-релизе. Банк России может перераспределить в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором накапливаются средства от нефтегазовых сверхдоходов, часть собственных резервов.