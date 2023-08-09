Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Поступление нефтегазовых доходов ускорилось в июле 2023 года

В Минфине отметили стабилизацию бюджета
Евгения Фомина
Евгений Разумный / Ведомости

Доходы федерального бюджета за январь – июль 2023 г. сократились почти на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 14,5 трлн руб., сообщил Минфин. Расходы при этом выросли на 14%. Дефицит бюджета составил 2,8 трлн руб. При этом Минфин вернулся к оценке дефицита по отношению к ВВП. Показатель составил 1,8%. В последний раз ведомство приводило такой индикатор в июне 2021 г. после паузы в девять месяцев на период пандемии. Доходы от продажи энергоресурсов сократились за семь месяцев на 41% и составили 4,2 трлн руб.

Ненефтегазовые поступления выросли почти на 20% – до 10,2 трлн руб. Поступления от НДС за январь – июль выросли на 20%, а налог на прибыль снизился на 1% к соответствующему периоду 2022 г. Из пресс-релиза Минфина следует, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета остается устойчивой. Минфин подчеркивает положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов «в том числе к уровню 2021 г. (как менее подверженному статистическим эффектам базы)».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных