Поступление нефтегазовых доходов ускорилось в июле 2023 года

Поступление нефтегазовых доходов ускорилось в июле 2023 годаВ Минфине отметили стабилизацию бюджета
Доходы федерального бюджета за январь – июль 2023 г. сократились почти на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 14,5 трлн руб., сообщил Минфин. Расходы при этом выросли на 14%. Дефицит бюджета составил 2,8 трлн руб. При этом Минфин вернулся к оценке дефицита по отношению к ВВП. Показатель составил 1,8%. В последний раз ведомство приводило такой индикатор в июне 2021 г. после паузы в девять месяцев на период пандемии. Доходы от продажи энергоресурсов сократились за семь месяцев на 41% и составили 4,2 трлн руб.
Ненефтегазовые поступления выросли почти на 20% – до 10,2 трлн руб. Поступления от НДС за январь – июль выросли на 20%, а налог на прибыль снизился на 1% к соответствующему периоду 2022 г. Из пресс-релиза Минфина следует, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета остается устойчивой. Минфин подчеркивает положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов «в том числе к уровню 2021 г. (как менее подверженному статистическим эффектам базы)».