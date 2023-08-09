Поступление нефтегазовых доходов ускорилось в июле 2023 года

Доходы федерального бюджета за январь – июль 2023 г. сократились почти на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 14,5 трлн руб., сообщил Минфин. Расходы при этом выросли на 14%. Дефицит бюджета составил 2,8 трлн руб. При этом Минфин вернулся к оценке дефицита по отношению к ВВП. Показатель составил 1,8%. В последний раз ведомство приводило такой индикатор в июне 2021 г. после паузы в девять месяцев на период пандемии. Доходы от продажи энергоресурсов сократились за семь месяцев на 41% и составили 4,2 трлн руб.