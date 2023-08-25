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Финансы

Банки приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ

Ведомости

Уполномоченные банки временно приостанавливают выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ до 12%, сообщил Минсельхоз России на своем сайте.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», – говорится в сообщении.

Выдача возобновится после изменения текущей экономической ситуации, добавили в министерстве.

Минсельхоз также отметил, что продолжает помогать развивать жилищное строительство и благоустройство домовладений – на эти цели в 2023 г. было выделено 5,7 млрд руб.

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит по льготной ставке до 3% на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. В 2022 г. власти сделали программу бессрочной, а в июле этого года увеличили максимальный размер кредита вдвое – до 6 млн руб.

Ранее по теме: Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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