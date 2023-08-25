Банки приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит по льготной ставке до 3% на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. В 2022 г. власти сделали программу бессрочной, а в июле этого года увеличили максимальный размер кредита вдвое – до 6 млн руб.