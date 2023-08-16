Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

Вклад бюджетного импульса в разгон денежной массы в этом году, действительно, по сравнению с кредитованием невелик. По данным Минфина, за январь–июль дефицит федерального бюджета составил 2,8 трлн руб. Но совокупный бюджет субъектов за тот же период исполнен с профицитом в 1,6 трлн. Как ранее писали «Ведомости», на ЕНС с начала года накопился примерно 1 трлн руб. налоговых переплат, заранее внесенных бизнесом. По данным системы «Электронный бюджет» на 26 июня, на ЕНС, в разделе источников финансирования (именно здесь отражаются пока не учтенные в доходах платежи, уже переведенные на счет), скопилось 1,5 трлн руб.