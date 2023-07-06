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Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки

Ведомости

Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки с 3 до 6 млн руб., сообщили в пресс-службе кабмина. Постановление датируется 28 июня.

«Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такую ипотеку можно будет взять на строительство жилого дома «своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населенных пунктах – на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей». 

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По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, чьи слова приводит пресс-служба, такие меры являются «важной частью комплексного развития регионов». Он отметил, что инициатива поможет жителям сельских местностей «быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории специалистов».

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. 

Летом 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке до 3% на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной. До этого предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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