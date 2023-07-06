Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.