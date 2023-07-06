Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки
Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки с 3 до 6 млн руб., сообщили в пресс-службе кабмина. Постановление датируется 28 июня.
«Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что такую ипотеку можно будет взять на строительство жилого дома «своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населенных пунктах – на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей».
По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, чьи слова приводит пресс-служба, такие меры являются «важной частью комплексного развития регионов». Он отметил, что инициатива поможет жителям сельских местностей «быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории специалистов».
Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.
Летом 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке до 3% на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной. До этого предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 г.