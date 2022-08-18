Мишустин сделал бессрочной программу льготной сельской ипотеки
Программа ипотеки по льготной ставке до 3% на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», – заявил Мишустин.
Первоначально предполагалось, что программа будет действовать до конца этого года.
С момента запуска «Сельской ипотеки» в 2020 г. было выдано свыше 97 000 кредитов на сумму 187,1 млрд руб., отметили в правительстве, а объемы построенного и приобретенного жилья по этой программе оцениваются в 5,2 млн кв. м. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программе не участвуют, для остальных регионов установлены лимиты от 3 млн до 5 млн руб.
Ранее в июне правительство запустило программу льготной ипотеки на строительство частных домов своими силами — без профессиональных подрядчиков. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб. Для остальных регионов – 6 млн руб.
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