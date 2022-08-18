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Мишустин сделал бессрочной программу льготной сельской ипотеки

Ведомости

Программа ипотеки по льготной ставке до 3% на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», – заявил Мишустин.

Первоначально предполагалось, что программа будет действовать до конца этого года.

С момента запуска «Сельской ипотеки» в 2020 г. было выдано свыше 97 000 кредитов на сумму 187,1 млрд руб., отметили в правительстве, а объемы построенного и приобретенного жилья по этой программе оцениваются в 5,2 млн кв. м. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программе не участвуют, для остальных регионов установлены лимиты от 3 млн до 5 млн руб.

Ранее в июне правительство запустило программу льготной ипотеки на строительство частных домов своими силами — без профессиональных подрядчиков. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб. Для остальных регионов – 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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