Мишустин сделал бессрочной программу льготной сельской ипотеки

С момента запуска «Сельской ипотеки» в 2020 г. было выдано свыше 97 000 кредитов на сумму 187,1 млрд руб., отметили в правительстве, а объемы построенного и приобретенного жилья по этой программе оцениваются в 5,2 млн кв. м. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программе не участвуют, для остальных регионов установлены лимиты от 3 млн до 5 млн руб.