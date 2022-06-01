Правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство

Также в мае правительство запустило программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5% годовых. До конца 2024 г. власти планируют выдать около 50 000 таких кредитов. Получить такую ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Максимальная сумма кредита в крупных городах составит 15%, в регионах — 9 млн руб. Первоначальный взнос должен составить не менее 15% от суммы.