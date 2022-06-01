Правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки на строительство частных домов своими силами — без профессиональных подрядчиков, сообщила пресс-служба правительства.
«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб. Для остальных регионов – 6 млн руб.», — говорится в сообщении. В 2022 г. планируется выдать около 8000 таких кредитов.
С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке «Господдержка 2020» с 125 до 9% годовых. Затем кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно. Мишустин пояснил, что на таких условиях можно купить квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке. Льготная ипотека будет действовать до конца 2022 г.
Также в мае правительство запустило программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5% годовых. До конца 2024 г. власти планируют выдать около 50 000 таких кредитов. Получить такую ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Максимальная сумма кредита в крупных городах составит 15%, в регионах — 9 млн руб. Первоначальный взнос должен составить не менее 15% от суммы.