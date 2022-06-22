Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по программе льготной ипотеки с 9 до 7% годовых, сообщила пресс-служба правительства.
«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», – пояснил Мишустин.
Программа льготной ипотеки действует при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или покупке земельного участка до конца 2022 г. Максимальный размер ипотеки в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн.
С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.
17 июня президент России Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.