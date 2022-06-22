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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по программе льготной ипотеки с 9 до 7% годовых, сообщила пресс-служба правительства.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», – пояснил Мишустин.

Программа льготной ипотеки действует при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или покупке земельного участка до конца 2022 г. Максимальный размер ипотеки в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн.

С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.

17 июня президент России Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных