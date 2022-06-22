Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.