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Финансы

Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 6,7%

Ведомости

Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,7% годовых при электронной регистрации сделки в сервисе «Домклик» и страховании жизни и здоровья заёмщика, сообщила пресс-служба банка.

«Мы начали приём предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после её анонсирования президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3000 заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку еще на 0,3 п. п. за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия», — заявил вице-президент «Сбера» и директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Также «Сбер» снизил ставку по ипотеке на строительство жилого дома до 6,3% при страховании жизни и здоровья заёмщика. Клиент может строить дом самостоятельно или с помощью подрядчиков.

В пресс-службе рассказали, что за первые пять месяцев года банк выдал 53 600 кредитов по программе льготной ипотеки на сумму 138,8 млрд руб. Чаще всего такие кредиты оформляли жители Москвы — их сумма составила 16,6 млрд руб., Санкт-Петербурга — 14,4 млрд руб., Московской области — 9,6 млрд руб., Свердловской области — 8 млрд, Краснодарского края — 5,8 млрд руб.

С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил снизить ставку до 7%. 21 июня Минфин сообщил, что внёс такое предложение в правительство. Максимальная сумма кредита для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных