Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 6,7%

«Мы начали приём предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после её анонсирования президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3000 заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку еще на 0,3 п. п. за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия», — заявил вице-президент «Сбера» и директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.