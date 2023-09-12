Гендиректор Дом.РФ Мутко предложил ввести отключаемые ипотечные субсидии
В России стоит ввести программу отключаемых льгот по ипотеке. Она должна действовать, когда ключевая ставка Банка России превышает 10%. Таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор института развития Дом.РФ Виталий Мутко.
«Необходимо сохранять адресные меры поддержки, в первую очередь для семей с детьми. Есть смысл подумать и над новыми инструментами, например, ввести программу, которая бы субсидировала ипотечные кредиты в случае повышения ключевой ставки свыше 10%», – пояснил Мутко.
По его мнению, такая мера поддержки будет полезна не только покупателям недвижимости, но и застройщикам. Отключаемое ипотечное субсидирование «добавит им уверенности» и поможет строить долгосрочные инвестиционные стратегии даже при рисках возникновения новых внешних экономических колебаний.
Мутко добавил, что ряд льготных ипотечных программ прекратит действовать в середине 2024 г. Из-за этого застройщики будут стараться минимизировать возможные риски, и новые жилищные проекты на рынке будут появляться медленнее. Но до конца текущего года такая ситуация в стране не возникнет, подчеркнул он. По его данным, за восемь месяцев 2023 г. в России стартовало строительство более 28 млн кв. м жилья.
Банк России поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% 15 августа из-за усиления инфляционного давления. Из-за этого банки временно прекратили оформление льготной сельской ипотеки. Как пояснили в Минсельхозе, действие меры поддержки возобновится после стабилизации экономической ситуации.