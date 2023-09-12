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Финансы

Гендиректор Дом.РФ Мутко предложил ввести отключаемые ипотечные субсидии

Ведомости

В России стоит ввести программу отключаемых льгот по ипотеке. Она должна действовать, когда ключевая ставка Банка России превышает 10%. Таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор института развития Дом.РФ Виталий Мутко.

«Необходимо сохранять адресные меры поддержки, в первую очередь для семей с детьми. Есть смысл подумать и над новыми инструментами, например, ввести программу, которая бы субсидировала ипотечные кредиты в случае повышения ключевой ставки свыше 10%», – пояснил Мутко.

По его мнению, такая мера поддержки будет полезна не только покупателям недвижимости, но и застройщикам. Отключаемое ипотечное субсидирование «добавит им уверенности» и поможет строить долгосрочные инвестиционные стратегии даже при рисках возникновения новых внешних экономических колебаний.

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Мутко добавил, что ряд льготных ипотечных программ прекратит действовать в середине 2024 г. Из-за этого застройщики будут стараться минимизировать возможные риски, и новые жилищные проекты на рынке будут появляться медленнее. Но до конца текущего года такая ситуация в стране не возникнет, подчеркнул он. По его данным, за восемь месяцев 2023 г. в России стартовало строительство более 28 млн кв. м жилья.

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% 15 августа из-за усиления инфляционного давления. Из-за этого банки временно прекратили оформление льготной сельской ипотеки. Как пояснили в Минсельхозе, действие меры поддержки возобновится после стабилизации экономической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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