Гендиректор Дом.РФ Мутко предложил ввести отключаемые ипотечные субсидии

Мутко добавил, что ряд льготных ипотечных программ прекратит действовать в середине 2024 г. Из-за этого застройщики будут стараться минимизировать возможные риски, и новые жилищные проекты на рынке будут появляться медленнее. Но до конца текущего года такая ситуация в стране не возникнет, подчеркнул он. По его данным, за восемь месяцев 2023 г. в России стартовало строительство более 28 млн кв. м жилья.