Крупные банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой VIP-клиентам

Два крупных российских банка, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ), предлагают клиентам вклады, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки. О появлении новых продуктов «Ведомостям» рассказал представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО) – за последние дни многие ее участники получили предложения о вкладах от ВТБ и МКБ. Но речь не о социальных вкладах для людей с низкими доходами, о которых власти говорят последние несколько лет, – новый продукт предлагается пока только для ограниченного круга состоятельных клиентов сегмента Private.