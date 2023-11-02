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Крупные банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой VIP-клиентам

Такие продукты появляются в линейках банков в период высокой ключевой ставки
Артем Кульша Наталья Заруцкая
Некоторые банки предлагают клиентам вклады, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки / Евгений Разумный / Ведомости

Два крупных российских банка, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ), предлагают клиентам вклады, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки. О появлении новых продуктов «Ведомостям» рассказал представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО) – за последние дни многие ее участники получили предложения о вкладах от ВТБ и МКБ. Но речь не о социальных вкладах для людей с низкими доходами, о которых власти говорят последние несколько лет, – новый продукт предлагается пока только для ограниченного круга состоятельных клиентов сегмента Private.

Сумма вклада, который ВТБ предлагает открыть VIP-клиентам, начинается от 50 млн руб., а диапазон ставок в зависимости от срока и размера вклада составляет от «ключевая минус 0,5 п. п.» до «ключевая минус 1 п. п.». При текущем значении ставки ЦБ в 15% доходность по этому вкладу достигает 14–14,5%. МКБ разослал похожее предложение некоторым состоятельным клиентам 1 ноября, говорит представитель АВО: сумма вклада – от 100 млн руб., ставка определяется по формуле «ключевая минус 0,5 п. п.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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