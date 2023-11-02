Крупные банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой VIP-клиентам

Крупные банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой VIP-клиентамТакие продукты появляются в линейках банков в период высокой ключевой ставки
Два крупных российских банка, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ), предлагают клиентам вклады, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки. О появлении новых продуктов «Ведомостям» рассказал представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО) – за последние дни многие ее участники получили предложения о вкладах от ВТБ и МКБ. Но речь не о социальных вкладах для людей с низкими доходами, о которых власти говорят последние несколько лет, – новый продукт предлагается пока только для ограниченного круга состоятельных клиентов сегмента Private.
Сумма вклада, который ВТБ предлагает открыть VIP-клиентам, начинается от 50 млн руб., а диапазон ставок в зависимости от срока и размера вклада составляет от «ключевая минус 0,5 п. п.» до «ключевая минус 1 п. п.». При текущем значении ставки ЦБ в 15% доходность по этому вкладу достигает 14–14,5%. МКБ разослал похожее предложение некоторым состоятельным клиентам 1 ноября, говорит представитель АВО: сумма вклада – от 100 млн руб., ставка определяется по формуле «ключевая минус 0,5 п. п.».