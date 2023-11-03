«ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей

«ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублейТакже российский суд запретил американской группе судиться с банком за рубежом
«ФК Открытие» (входит в группу ВТБ) выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы 2 ноября взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн руб. и еще 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины, передает корреспондент «Ведомостей». Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Просьбу защиты российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил. Стороны спора могут обжаловать решение в течение месяца.
Goldman Sachs не считает возможным удовлетворить просьбу «ФК Открытие» о запрете инициировать разбирательство с банком в LCIA, сказал в ходе заседания представитель американской группы, добавив, что не имеет полномочий высказываться по существу спора. Как правило, прием, когда юрист приходит на заседание суда с доверенностью, в которой есть только ограниченные полномочия, используется, чтобы затянуть рассмотрение дела, говорил ранее «Ведомостям» партнер юрфирмы Novator Legal Group Илья Сорокин.