«ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей

Goldman Sachs не считает возможным удовлетворить просьбу «ФК Открытие» о запрете инициировать разбирательство с банком в LCIA, сказал в ходе заседания представитель американской группы, добавив, что не имеет полномочий высказываться по существу спора. Как правило, прием, когда юрист приходит на заседание суда с доверенностью, в которой есть только ограниченные полномочия, используется, чтобы затянуть рассмотрение дела, говорил ранее «Ведомостям» партнер юрфирмы Novator Legal Group Илья Сорокин.