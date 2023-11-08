ЦБ ждет от банков почти 3 трлн рублей прибыли в 2023 году

Среди послаблений ЦБ, действие которых должно закончиться в декабре этого года, отсрочка по кредитам физлицам, малому и среднему предпринимательству (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней). Со следующего года начнет действовать десятилетняя «рассрочка» по поэтапному резервированию замороженных активов. До конца января 2024 г. банки также вправе не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а до конца 2024 г. – не ухудшать оценку ссуд заемщиков/контрагентов, которые находятся под санкциями.