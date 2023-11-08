ЦБ ждет от банков почти 3 трлн рублей прибыли в 2023 году

ЦБ ждет от банков почти 3 трлн рублей прибыли в 2023 годуВ последнем квартале результат будет слабее предыдущих из-за снятия послаблений с 2024 года
ЦБ в очередной раз улучшил прогноз чистой прибыли банков по итогам 2023 г.: она может «приблизиться» к 2,9-3 трлн руб., заявила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis-2023, передает корреспондент «Ведомостей». В июле директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов говорил, что сектор покажет результат на уровне рекордного 2021 г. (2,4 трлн руб.) или даже превысит его.
За девять месяцев этого года российские банки уже заработали рекордные 2,7 трлн, из которых 600 млрд руб. пришлось на валютную переоценку. Крупнейший российский банк, «Сбер», за январь – сентябрь заработал рекордные 1,13 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ, ВТБ – 167 млрд руб.
Исходя из последних данных и оценок совокупного результата по итогам года, ЦБ ждет снижения финансового результата банков в последнем квартале. Основное влияние на динамику прибыли, скорее, окажет не повышение ключевой ставки ЦБ, а досоздание банками резервов в IV квартале, отметила Полякова. «Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе», – сказала она. ЦБ, начиная с июля, уже четыре раза подряд повышал ключевую ставку, сейчас она составляет 15%.
У банков вырастут расходы на резервы из-за того, что с 1 января перестают действовать регуляторные послабления. «Те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году», – пояснила Полякова.
Среди послаблений ЦБ, действие которых должно закончиться в декабре этого года, отсрочка по кредитам физлицам, малому и среднему предпринимательству (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней). Со следующего года начнет действовать десятилетняя «рассрочка» по поэтапному резервированию замороженных активов. До конца января 2024 г. банки также вправе не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а до конца 2024 г. – не ухудшать оценку ссуд заемщиков/контрагентов, которые находятся под санкциями.
Сбербанк ожидает по итогам 2023 г. рекордную прибыль для себя и для всего банковского сектора, говорил 7 ноября его предправления Герман Греф. Следующий год в отсутствие шоков также может стать успешным для российских банков, считает банкир. «Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели», – отметил он.