Набиуллина: банки накопили капитал в 360 млрд рублей

С 1 сентября Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Как отмечали в ЦБ, мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам. С другой – это охладит рост потребительского кредитования.