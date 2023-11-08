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Финансы

Набиуллина: банки накопили капитал в 360 млрд рублей

Ведомости

Банки к ноябрю накопили запас капитала в 360 млрд руб., сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис».

«Они [буферы] сыграли позитивную роль в кризисных условиях, <…> банки cмогли продолжать кредитование, несмотря на внешние шоки», – сказала глава регулятора. Она добавила, что «буферы важно накапливать».

ЦБ усложнит банкам выдачу необеспеченных потребкредитов

Новые меры повысят устойчивость банков в случае роста потерь по кредитам, считает регулятор

В прошлом году банки высвободили 617 млрд руб. накопленного буфера капитала по необеспеченным кредитам (5,8% портфеля за вычетом резервов), что поддержало сектор и способствовало реструктуризации ссуд заемщиков, пострадавших от санкций.

С 1 сентября Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Как отмечали в ЦБ, мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам. С другой – это охладит рост потребительского кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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