Набиуллина: банки накопили капитал в 360 млрд рублей
Банки к ноябрю накопили запас капитала в 360 млрд руб., сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис».
«Они [буферы] сыграли позитивную роль в кризисных условиях, <…> банки cмогли продолжать кредитование, несмотря на внешние шоки», – сказала глава регулятора. Она добавила, что «буферы важно накапливать».
В прошлом году банки высвободили 617 млрд руб. накопленного буфера капитала по необеспеченным кредитам (5,8% портфеля за вычетом резервов), что поддержало сектор и способствовало реструктуризации ссуд заемщиков, пострадавших от санкций.
С 1 сентября Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Как отмечали в ЦБ, мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам. С другой – это охладит рост потребительского кредитования.