Мошенники почти обманули высокопоставленных чиновников Минфина

«У нас в Минфине были очень высокопоставленные люди, которые занимаются финансовыми рынками и разбираются, которых почти удавалось обмануть, потому что их ловили в определенные моменты и использовали определенные трюки, которые подходили именно для них в данном моменте, потому что они все время на бегу, заняты. Они [мошенники] умеют под это подстраиваться», – рассказал Чебесков.