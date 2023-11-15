Мошенники почти обманули высокопоставленных чиновников Минфина

Мошенники почти обманули высокопоставленных чиновников МинфинаОни используют психологические уловки и создают ситуации, где осознание происходящего наступает не сразу
Мошенникам с помощью психологических трюков почти удалось обмануть высокопоставленных чиновников в Минфине, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на конференции «Территория финансовой безопасности».
«У нас в Минфине были очень высокопоставленные люди, которые занимаются финансовыми рынками и разбираются, которых почти удавалось обмануть, потому что их ловили в определенные моменты и использовали определенные трюки, которые подходили именно для них в данном моменте, потому что они все время на бегу, заняты. Они [мошенники] умеют под это подстраиваться», – рассказал Чебесков.
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