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Мошенники почти обманули высокопоставленных чиновников Минфина

Они используют психологические уловки и создают ситуации, где осознание происходящего наступает не сразу
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Мошенникам с помощью психологических трюков почти удалось обмануть высокопоставленных чиновников в Минфине, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на конференции «Территория финансовой безопасности».

«У нас в Минфине были очень высокопоставленные люди, которые занимаются финансовыми рынками и разбираются, которых почти удавалось обмануть, потому что их ловили в определенные моменты и использовали определенные трюки, которые подходили именно для них в данном моменте, потому что они все время на бегу, заняты. Они [мошенники] умеют под это подстраиваться», – рассказал Чебесков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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