Минфин попросил суд приостановить права иностранного владельца Альфа-банка

ABH Financial Ltd. контролируются люксембургской компанией ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфе». По последним данным, ABHH владели Фридман (32,9%), Андрей Косогов (41%) и Петр Авен (12,4%). Еще 9,9% принадлежит UniCredit S.p.A., а 3,87% – фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research. Alfastrakhovanie Holdings Ltd. также ранее была подконтрольна ABHH, но в мае 2023 г. структура продала страховщика: речь шла «исключительно о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям», писали «Ведомости».