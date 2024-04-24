/ Финансы

Минфин попросил суд приостановить права иностранного владельца Альфа-банка

Это вариант более удобной редомициляции, говорит источник
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Министерство финансов обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг», соответственно, сообщило ведомство. Две российские компании владеют Альфа-банком и «Альфастрахование» – экономически значимыми организациями.

Со стороны иностранных владельцев в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков, говорится в сообщении Минфина: в целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин подал иск в Арбитражный суд Московской области.

Это вариант более удобной редомициляции, говорит близкий к «АБ Холдингу» собеседник. Другой добавляет, что это в интересах акционеров.

ABH Financial Ltd. контролируются люксембургской компанией ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфе». По последним данным, ABHH владели Фридман (32,9%), Андрей Косогов (41%) и Петр Авен (12,4%). Еще 9,9% принадлежит UniCredit S.p.A., а 3,87% – фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research. Alfastrakhovanie Holdings Ltd. также ранее была подконтрольна ABHH, но в мае 2023 г. структура продала страховщика: речь шла «исключительно о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям», писали «Ведомости».

В августе прошлого года в России появился закон, который ввел понятие экономически значимых организаций (ЭЗО) и наделил Арбитражный суд Московской области правом приостановки корпоративных прав иностранных владельцев из «недружественных» юрисдикций в отношении ЭЗО. Среди возможных мер, в частности, запрет на голосование на общих собраниях, распоряжение акциями/долями ЭЗО, получение дивидендов.

В случае положительного решения суда акции/доли ЭЗО, принадлежащие иностранной структуре, переходят к самой организации, а лица, косвенно владеющие акциями/долями ЭЗО и являющиеся гражданами и/или резидентами РФ, обязаны вступить в прямое владение ими.

Список ЭЗО власти утвердили в марте. Сейчас в нем всего шесть компаний, вместе с «АБ Холдинг» и «ЮНС-Холдинг» в перечень вошли ООО «Корпоративный центр X5» (владелец – нидерландская X5 Retail Group N.V., управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и др.), новгородское АО «Акрон Групп» (кипрская Pin Holdings Limited, это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции), ООО «Городской супермаркет» (99% доли в уставном капитале принадлежит кипрской Demanor Investments Limited, 1% – ООО «Азбука вкуса» и хакасское ООО «Разрез Аршановский» (учредитель – кипрская Zimber Investments Limited).

В январе этого года Путин подписал указ, разрешающий не раскрывать информацию о деятельности ЭЗО. Мера была названа ответом на действия «недружественных» стран.

В конце марта Минпромторг уведомил нидерландскую X5 Retail Group N.V. о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ООО «Корпоративный центр Икс 5». Далее, в суд с соответствующими требованиями обратился генеральный директор «Азбуки вкуса» Денис Сологуб, а также Андрей и Владимир Луневы – конечные бенефициары «Аршановского» разреза.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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