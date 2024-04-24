Минфин попросил суд приостановить права иностранного владельца Альфа-банка

Минфин попросил суд приостановить права иностранного владельца Альфа-банкаЭто вариант более удобной редомициляции, говорит источник
Министерство финансов обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг», соответственно, сообщило ведомство. Две российские компании владеют Альфа-банком и «Альфастрахование» – экономически значимыми организациями.
Со стороны иностранных владельцев в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков, говорится в сообщении Минфина: в целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин подал иск в Арбитражный суд Московской области.
Это вариант более удобной редомициляции, говорит близкий к «АБ Холдингу» собеседник. Другой добавляет, что это в интересах акционеров.
ABH Financial Ltd. контролируются люксембургской компанией ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфе». По последним данным, ABHH владели Фридман (32,9%), Андрей Косогов (41%) и Петр Авен (12,4%). Еще 9,9% принадлежит UniCredit S.p.A., а 3,87% – фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research. Alfastrakhovanie Holdings Ltd. также ранее была подконтрольна ABHH, но в мае 2023 г. структура продала страховщика: речь шла «исключительно о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям», писали «Ведомости».
В августе прошлого года в России появился закон, который ввел понятие экономически значимых организаций (ЭЗО) и наделил Арбитражный суд Московской области правом приостановки корпоративных прав иностранных владельцев из «недружественных» юрисдикций в отношении ЭЗО. Среди возможных мер, в частности, запрет на голосование на общих собраниях, распоряжение акциями/долями ЭЗО, получение дивидендов.
В случае положительного решения суда акции/доли ЭЗО, принадлежащие иностранной структуре, переходят к самой организации, а лица, косвенно владеющие акциями/долями ЭЗО и являющиеся гражданами и/или резидентами РФ, обязаны вступить в прямое владение ими.
Список ЭЗО власти утвердили в марте. Сейчас в нем всего шесть компаний, вместе с «АБ Холдинг» и «ЮНС-Холдинг» в перечень вошли ООО «Корпоративный центр X5» (владелец – нидерландская X5 Retail Group N.V., управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и др.), новгородское АО «Акрон Групп» (кипрская Pin Holdings Limited, это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции), ООО «Городской супермаркет» (99% доли в уставном капитале принадлежит кипрской Demanor Investments Limited, 1% – ООО «Азбука вкуса» и хакасское ООО «Разрез Аршановский» (учредитель – кипрская Zimber Investments Limited).
В январе этого года Путин подписал указ, разрешающий не раскрывать информацию о деятельности ЭЗО. Мера была названа ответом на действия «недружественных» стран.
В конце марта Минпромторг уведомил нидерландскую X5 Retail Group N.V. о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ООО «Корпоративный центр Икс 5». Далее, в суд с соответствующими требованиями обратился генеральный директор «Азбуки вкуса» Денис Сологуб, а также Андрей и Владимир Луневы – конечные бенефициары «Аршановского» разреза.