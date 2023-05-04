В «Альфастраховании» подтвердили смену собственника компании

В «Альфастраховании» подтвердили смену собственника компанииСторонние покупатели к сделке не привлекаются, речь идет о реструктуризации владения
ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа групп» продает «Альфастрахование», одного из крупнейших российских страховщиков. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в страховых компаниях из топ-10. Ранее об этом сообщила BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров холдинга Эндрю Бакстера.
Представитель «Альфастрахования» подтвердил «Ведомостям» смену собственника компании. Но, по его словам, речь идет исключительно о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям. «Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», – напомнил собеседник.
По словам одного из источников «Ведомостей», ABH Holdings планирует разделить активы на зарубежный и российский блоки. Курировать первый будут Петр Авен и Михаил Фридман. Заниматься российским блоком станут Герман Хан и Алексей Кузьмичев (формально они вышли из состава акционеров и перестали владеть группой напрямую. – «Ведомости»). Как процесс будет оформлен юридически, собеседник не уточнил. «При этом страховщик продолжит работу в России», - заверил другой источник «Ведомостей».
Сделка проходит согласование, сообщает BBC. «Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами сделку по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция [переезд компании из одной юрисдикции в другую] или реструктуризация с выделением бизнеса», – заявил Бакстер.
По последним данным, ABH Holdings S.A. владели Андрей Косогов (41%), Михаил Фридман (32,9%), Петр Авен (12,4%), писали в марте «Ведомости». Еще 9,9% принадлежит UniCredit S.p.A., а 3,87% – фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research.
Хан и Кузьмичев продали Косогову свои доли в ABH Holdings в марте 2022 г. из-за санкций. До сделки первый владел 21%, второй – 16,3%.
Основной актив ABH – Альфа-банк, который группа контролировала через еще две структуры – кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ холдинг».
Alfastrakhovanie Holdings Limited была приобретена ABH Holdings S.A. (до этого она принадлежала другой структуре «Альфа групп») в январе 2018 г., говорится в консолидированной отчетности ABH за 2020 г.
В марте стало известно о продаже Фридманом и Авеном своих долей в Альфа-банке бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. После сделки владеть банком будет «российский гражданин и один из основателей «Альфа-групп» Косогов и это основной ее результат, уточнял представитель банка «Ведомостям». По словам собеседника «Ведомостей», близкого к «Альфа-групп», сделка позволит банку «переехать» в российскую юрисдикцию. Говорить о ее завершении рано, отмечал представитель банка: сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Сумма сделки составит $2,3 млрд (178 млрд руб.), писала Financial Times.
Альфа-банк закрыл прошлый год с рекордным убытком – 117,1 млрд руб., следует из опубликованной отчетности банка по РСБУ. Активы банка выросли на 3,6% до 5,8 трлн руб., собственные средства – снизились на 17,4% до 569,5 млрд руб. Норматив достаточности базового капитала Н1.1. по итогам года составил 11%, норматив достаточности общего капитала Н1.0 – 14,1%. Кредитный портфель Альфа-банка почти не изменился, составив 4,14 трлн руб. (4,11 трлн руб. в 2021 г.). Средства клиентов на счетах в банке выросли за год на 7,3% до 4,94 трлн руб.
Банк зафиксировал разовый убыток в первом полугодии 2022 г. из-за того, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, передавал представитель банка слова главного управляющего директора Владимира Верхошинского. Кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ, добавлял он.