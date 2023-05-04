В «Альфастраховании» подтвердили смену собственника компании

В марте стало известно о продаже Фридманом и Авеном своих долей в Альфа-банке бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. После сделки владеть банком будет «российский гражданин и один из основателей «Альфа-групп» Косогов и это основной ее результат, уточнял представитель банка «Ведомостям». По словам собеседника «Ведомостей», близкого к «Альфа-групп», сделка позволит банку «переехать» в российскую юрисдикцию. Говорить о ее завершении рано, отмечал представитель банка: сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Сумма сделки составит $2,3 млрд (178 млрд руб.), писала Financial Times.