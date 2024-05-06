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Банки и МФО стали активнее взыскивать в судах мелкие долги

Это связано с ростом выдач микрозаймов и удешевлением процесса судебного взыскания
Наталья Заруцкая
За последние восемь лет выросло количество исков о взыскании долга до 50 000 руб./ Евгений Разумный / Ведомости

За прошлый год количество закрытых судами исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 000 руб. выросло на 29% – с 7,8 млн до 10,3 млн. Также увеличилась их доля во всех подобных закрытых делах – с 69% в 2022 г. до 75% в 2023 г., следует из материалов Верховного суда. Всего за 2023 г. суды закрыли почти 13,7 млн исков о взыскании средств по кредитам и займам.

Количество закрытых исков о взыскании долгов на сумму от 50 000 до 100 000 руб. выросло за 2023 г. на 6,2% до 1,5 млн. Но их доля среди таких дел за прошлый год сократилась с 12,76 до 11,35%. Одновременно в 2023 г. снизилось количество завершенных исков о взыскании долга на суммы свыше 100 000 руб.: по итогам года закрыто чуть больше 1,2 млн таких дел, что на 16,4% меньше год к году. Доля исков тоже значительно сократилась и составила 8,95% против 12,78% в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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