Банки и МФО стали активнее взыскивать в судах мелкие долги

Количество закрытых исков о взыскании долгов на сумму от 50 000 до 100 000 руб. выросло за 2023 г. на 6,2% до 1,5 млн. Но их доля среди таких дел за прошлый год сократилась с 12,76 до 11,35%. Одновременно в 2023 г. снизилось количество завершенных исков о взыскании долга на суммы свыше 100 000 руб.: по итогам года закрыто чуть больше 1,2 млн таких дел, что на 16,4% меньше год к году. Доля исков тоже значительно сократилась и составила 8,95% против 12,78% в 2022 г.