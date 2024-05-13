ЦБ вмешался в правовую коллизию между банками и приставами

В правовую коллизию между банками и приставами вмешался ЦБ. Кредитные организации жаловались регулятору на неправомерные, по их мнению, штрафы судебных приставов за отказ списывать деньги со счетов клиентов-должников из «красной зоны» платформы «Знай своего клиента». В информационном письме зампред ЦБ Ольга Полякова рекомендует банкам направлять приставам уведомления о том, что, согласно п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ, списывать средства у таких юрлиц по исполнительным документам можно только после их исключения из единого госреестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Такие документы кредитные организации должны направлять приставам в течение трех рабочих дней.