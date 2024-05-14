Киргизия признала российские рейтинги

Национальный банк Киргизии признал кредитные рейтинги, которые российские агентства присваивают банкам по собственной международной шкале, сообщил «Ведомостям» его представитель. Соответствующее постановление нацбанка разработано с целью гармонизировать законодательство стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в финансовой сфере, следует из справки-обоснования проекта, которое опубликовано на сайте регулятора. В разработке постановления нацбанка Киргизии участвовало российское агентство «Эксперт РА» – оно направляло регулятору свои комментарии относительно состава и содержания критериев признания рейтинговых оценок, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора агентства Николай Иванов.