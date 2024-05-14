Киргизия признала российские рейтинги

Киргизия признала российские рейтингиЭто упростит транзакции и откроет путь местным банкам на российский фондовый рынок
Национальный банк Киргизии признал кредитные рейтинги, которые российские агентства присваивают банкам по собственной международной шкале, сообщил «Ведомостям» его представитель. Соответствующее постановление нацбанка разработано с целью гармонизировать законодательство стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в финансовой сфере, следует из справки-обоснования проекта, которое опубликовано на сайте регулятора. В разработке постановления нацбанка Киргизии участвовало российское агентство «Эксперт РА» – оно направляло регулятору свои комментарии относительно состава и содержания критериев признания рейтинговых оценок, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора агентства Николай Иванов.
С принятием постановления коммерческие банки Киргизии получили возможность инвестировать в зарубежные, в том числе российские, активы с соответствующим уровнем кредитных рейтингов агентств государств – участниц ЕАЭС, отмечает представитель Банка России.