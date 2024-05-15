Темпы одобрения правкомиссией сделок по выходу иностранцев ускорились

Критериев для выхода иностранцев из российских активов несколько. Среди них – наличие независимой оценки рыночной стоимости актива, проведенной компанией из перечня, определяемого подкомиссией. Оценка должна быть проведена по состоянию на дату не более чем на 6 месяцев предшествующей дате направления заявки. Кроме того, обязателен дисконт на продаваемый актив в размере не менее 50% от оценочной стоимости. Необходим также список установленных для нового собственника KPI по инвестициям и дальнейшему развитию бизнеса. С прошлого года введены ограничения по условиям обратного выкупа акций: разрешение для этого действует в течение двух лет, а сама сделка должна быть экономически выгодной для российского покупателя. Кроме того, установлены правила проведения расчетов: либо перечислением на заблокированный счет типа «С» (в валюте), либо в рублях в периметре российской банковской системы. При выводе средств за рубеж обязательна рассрочка платежа. В некоторых сделках необходимы также разрешения других российских регуляторов, например, ФАС.