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Темпы одобрения правкомиссией сделок по выходу иностранцев ускорились

Минфин фиксирует большой объем заявок, но их объемы сокращаются
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

В подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продолжает поступать большое количество заявок на выкуп у нерезидентов бизнеса в России, но объемы сделок сокращаются. За I квартал правкомиссия рассмотрела «не сказать что рекордное, но довольно большое» число таких заявлений со стороны отечественных инвесторов, рассказал журналистам в кулуарах форума НАУФОР «Российский фондовый рынок-2024» замминистра финансов Иван Чебесков, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей». Их число он не раскрыл. «Да, где-то сделки стали меньше по размеру, но с точки зрения рассмотренных заявок их все равно довольно много», – отметил он. 

При этом, по словам Чебескова, процесс рассмотрения заявок постепенно ускоряется: это происходит потому, что Минфин стремится сделать процесс более эффективным и ускоряет рассмотрение «несложных» заявок на выкуп бизнеса. 

Критериев для выхода иностранцев из российских активов несколько. Среди них – наличие независимой оценки рыночной стоимости актива, проведенной компанией из перечня, определяемого подкомиссией. Оценка должна быть проведена по состоянию на дату не более чем на 6 месяцев предшествующей дате направления заявки. Кроме того, обязателен дисконт на продаваемый актив в размере не менее 50% от оценочной стоимости. Необходим также список установленных для нового собственника KPI по инвестициям и дальнейшему развитию бизнеса. С прошлого года введены ограничения по условиям обратного выкупа акций: разрешение для этого действует в течение двух лет, а сама сделка должна быть экономически выгодной для российского покупателя. Кроме того, установлены правила проведения расчетов: либо перечислением на заблокированный счет типа «С» (в валюте), либо в рублях в периметре российской банковской системы. При выводе средств за рубеж обязательна рассрочка платежа. В некоторых сделках необходимы также разрешения других российских регуляторов, например, ФАС. 

С лета 2023 г. во избежание волатильности рубля действует также лимит на покупку валюты на российском рынке для сделок с нерезидентами – $1 млрд. Соблюдение лимита контролируют через процедуру выдачи разрешений на заключение сделки правкомиссией. 

За I квартал 2024 г. общая сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений  снизилась почти на 20%, с $12,04 млрд до $9,7 млрд, писал ранее РБК со ссылкой на исследование AK&M. Средняя цена сделки также сократилась – показатель упал на 23,5% с $68,6 млн в первом квартале 2023 г. до $52,1 млн в I квартале 2024 г. В I квартале сделки по выходу из российского бизнеса закрыло 15 иностранцев общей стоимостью $727,2 млн. При этом в аналогичном периоде предыдущего года прошла 21 сделка совокупным объемом $2,6 млрд. 

Всего в 2023 г. прошло 97 сделок M&A на общую сумму $11,14 млрд, а в 2022 г. – 109 сделок на общую сумму $16,31 млрд. Всего за два года объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.

Среди причин тренда на сокращение сделок слияний-поглощений между россиянами и покидающими страну иностранцами эксперты агентства AK&M называли ужесточение регулирования. Например, продлен указ президента, который запрещает сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях. В некоторые активы с иностранным участием Россия может вводить внешнее управление – соответствующий указ был подписан в апреле 2023 г. Также свою роль сыграл введенный в отношении таких сделок обязательный дисконт в размере 50%. Среди других причин источники «Ведомостей» в финансовых организациях, участвующих в выкупе бизнеса у уходящих иностранцев, называют длительное ожидание одобрения сделок со стороны правкомиссии. Минимум две сделки ожидают одобрения с 2022 г., указывают два знакомых с обсуждениями собеседника, и необходимых разрешений до сих пор не было получено, констатируют они. 

Из капитала своих российских структур с разрешения властей в 2023 г. вышли такие компании, как «Яндекс» (головная структура, зарегистрированная в Нидерландах), Henkel, нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon, владевший «Вымпелкомом». 

Объем «первой волны» по продаже нерезидентами активов в структурах российского бизнеса был вызван не столько желанием иностранного капитала, сколько требованием правительств иностранных государств, говорит руководитель практики ТМТ и антимонопольного регулирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Вадим Кузьмин. Сейчас состав отдельных структур российских компаний с иностранным участием представлен теми нерезидентами, которые готовы ждать отмены ограничительных мер или существенного их изменения, говорит эксперт: ни для кого не секрет, что «выход» иностранного капитала в настоящий момент обусловлен крайне невыгодными для него требованиями, такими как дисконт в размере не менее 50% рыночной стоимости активов и обязательный взнос в бюджет, который обычно также ложится на плечи продавца.

Таким образом, по мнению Кузьмина, снижение объема сделок «на выход» иностранцев в большей мере связан не с перегруженностью работы подкомиссий по иностранным инвестициям, а с условиями их совершения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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