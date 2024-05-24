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МФО в начале года выставили на продажу рекордный объем долгов

Но коллекторы купили из них меньше 60%
Наталья Заруцкая
МФО и коллекторы ждут дальнейшего роста выставляемых на продажу просроченных долгов/ Александра Астахова / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале этого года выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Несмотря на рекордный объем выставленной в январе – марте на продажу просрочки, коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. В последний раз доля закрытых сделок была на сравнимо низком уровне в IV квартале 2022 г., но тогда МФО выставили на продажу просрочки всего на 20 млрд руб., а коллекторы купили из них 11,5 млрд руб. (57,5%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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