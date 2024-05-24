МФО в начале года выставили на продажу рекордный объем долгов

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале этого года выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).