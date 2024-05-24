МФО в начале года выставили на продажу рекордный объем долгов

МФО в начале года выставили на продажу рекордный объем долговНо коллекторы купили из них меньше 60%
Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале этого года выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Несмотря на рекордный объем выставленной в январе – марте на продажу просрочки, коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. В последний раз доля закрытых сделок была на сравнимо низком уровне в IV квартале 2022 г., но тогда МФО выставили на продажу просрочки всего на 20 млрд руб., а коллекторы купили из них 11,5 млрд руб. (57,5%).
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