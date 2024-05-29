На что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченному

Служба финансового уполномоченного за 2023 г. получила 42 обращения от жителей новых территорий: из них 26 – в отношении страховых организаций и еще 16 – банков. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова. Большинство жалоб поступило от жителей Донецкой народной республики (ДНР) – 26. Еще 12 обращений было из Луганской народной республики, три – из Херсонской области и одно – из Запорожской.