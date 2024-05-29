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На что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченному

Больше всего обращений поступило по вопросам договоров ОСАГО
Наталья Заруцкая
Больше всего обращений из новых регионов поступило по вопросам ОСАГО, жалоб на банки было почти в 2 раза меньше/ Александр Сухов / РИА Новости

Служба финансового уполномоченного за 2023 г. получила 42 обращения от жителей новых территорий: из них 26 – в отношении страховых организаций и еще 16 – банков. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова. Большинство жалоб поступило от жителей Донецкой народной республики (ДНР) – 26. Еще 12 обращений было из Луганской народной республики, три – из Херсонской области и одно – из Запорожской.

Со всей России в службу финансового уполномоченного граждане прислали 134 213 обращений за прошлый год. В том числе было 117 633 жалобы на страховые организации и 13 322 – на банки, следует из отчета службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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