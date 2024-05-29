На что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченному

На что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченномуБольше всего обращений поступило по вопросам договоров ОСАГО
Служба финансового уполномоченного за 2023 г. получила 42 обращения от жителей новых территорий: из них 26 – в отношении страховых организаций и еще 16 – банков. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова. Большинство жалоб поступило от жителей Донецкой народной республики (ДНР) – 26. Еще 12 обращений было из Луганской народной республики, три – из Херсонской области и одно – из Запорожской.
Со всей России в службу финансового уполномоченного граждане прислали 134 213 обращений за прошлый год. В том числе было 117 633 жалобы на страховые организации и 13 322 – на банки, следует из отчета службы.
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