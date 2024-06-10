У российского бизнеса сохраняется возможность рассчитываться в долларах и евро

Аудиторско-консалтинговая группа Б1, «Деловая Россия» и Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) в мае провели опрос, посвященный взаимоотношениям российского бизнеса со странами БРИКС. В нем участвовала 31 компания, из них 21 – члены «Деловой России», остальные входят в КСИИ, уточнил «Ведомостям» представитель Б1. Треть участников исследования – крупные организации со штатом более 3000 сотрудников.