Что означают санкции против Мосбиржи

Что означают санкции против МосбиржиТоргов «токсичными» валютами не будет, ЦБ начнет устанавливать курсы альтернативными способами
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями ЕС с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать, хотя в группе не раз заявляли о готовности к реализации риска ограничений.
Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи. Правда, из российских активов недружественные нерезиденты могут выходить только с разрешения правкомиссии.
В день объявления санкций на Мосбирже не проводились торги – в России официальный выходной, День России. По итогам торгов 11 июня доллар стоил 89,1 руб./$, евро – 95,62 руб.
Что это значит
Мосбиржа останавливает торги валютными парами с долларом и евро с 13 июня, заявила группа на своем сайте. То же самое касается производных инструментов с расчетами в этих двух валютах. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме. «Ведомости» направили на Мосбиржу запрос о судьбе долларов и евро, которые лежат на брокерских счетах клиентов.
В ночь на 13 июня ЦБ сообщил, что также принял решение приостановить торги гонконгским долларом и изменить время начала торгов. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск, говорится на сайте Банка России.
Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении ЦБ. Банк России после введения санкций против Мосбиржи объяснил, как будет теперь устанавливать официальные курсы валют «на завтра». ЦБ начнет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Такой альтернативный порядок регулятор разработал и принял еще в октябре 2022 г. на случай введения санкций против Мосбиржи. До последнего момента официальные курсы доллара и евро к рублю устанавливались на основе средневзвешенных данных по сделкам с валютами, заключенным на Мосбирже.
Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки – все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, заверил ЦБ. По ним действует прежний режим выдачи средств – гражданам, у которых валютный вклад открыт до 9 марта 2022 г., можно снять не более $10 000 или эквивалент суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Компании-резиденты до 7 сентября могут получить со счетов наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.
Что дальше
Ограничение на Мосбиржу никак не влияет на «Альфа-инвестиции», говорит ее представитель: все доступные для покупки и продажи активы отображаются в приложении или веб-терминале. У «ВТБ мои инвестиции» список доступных инструментов и режимов торгов также не меняется. У обоих брокеров доступа к доллару и евро нет, так как они находятся под санкциями.
«Финам» не планирует вводить превентивные ограничения по торговле другими валютами, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов: «Все будет зависеть от Московской биржи, от ее контрагентов».
Покупка валюты через биржу была экономически привлекательной для инвесторов, но сейчас это окно закрылось: видимо, доллары и евро теперь будут храниться исключительно в бумажном виде дома, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Способ хоть и не современный, но в текущих реалиях самый надежный и дешевый. Уже достаточно давно на валютные счета действуют отрицательные проценты, то есть, хранить их в банках просто невыгодно», – рассуждает он.
Остается открытым вопрос возможности осуществления торгов другими валютами недружественных стран, например швейцарским франком, английским фунтом и проч., говорит партнер BKHK law firm Роман Хаминский. В российском контуре торги долларом и и евро перейдут на внебиржевой рынок, который, безусловно, будет менее выгодный, с большими спредами и менее прозрачным курсом, говорит эксперт. Он допускает в том числе использование зарубежных площадок с дружественными валютами, например через юань или дирхам: сначала конвертировать рубли в юань, потом юань в валюту с соответствующими потерями.
Вероятно, введение санкций США в отношении компаний группы Мосбиржи повлияет не только на расчеты в долларах, но и в других валютах, согласен Именнов. Это маркер эпохи: иностранные банки боятся американских санкций и стремятся избегать взаимодействия с подсанкционными лицами, никому не хочется оказаться под вторичными санкциями и быть отрезанным от американской финансовой системы.
Сложно однозначно сказать, как это повлияет на курс, рассуждает главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: скорее, в ближайшие пару дней рубль будет немного слабее, а потом спрос со стороны субъектов экономики на валюту, при прочих равных, немного снизится из-за появления дополнительных сложностей и издержек, связанных с покупкой долларов и евро.
Также затрудняется процесс разблокировки ценных бумаг в Euroclear и Clearstream, считает партнер NSP Александр Некторов. Сейчас она происходит путем получения лицензии казначейства Бельгии или минфина Люксембурга (в зависимости от того, где заблокированы бумаги). Получив лицензию, инвестор подает поручение своему брокеру перевести бумаги, тот транслирует поручение в НРД, а последний – в Euroclear или Clearstream. Поскольку обе эти компании соблюдают санкции США, то это взаимодействие будет теперь невозможным без дополнительного получения инвестором лицензии от OFAC (подразделение минфина США, занимающееся в том числе вопросами соблюдения санкций), полагает юрист.
К санкциям готовились
Функции клиринга при торгах, т. е. обеспечения безналичных взаиморасчетов по сделкам, и центрального контрагента на финансовом рынке России выполняет НКЦ: организация берет на себя риски по сделкам, которые заключаются во время биржевых торгов. На счетах НКЦ также учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты: у организации открыты корреспондентские счета в российских и зарубежных банках под каждую валюту.
С конца августа 2022 г. НКЦ перестал принимать евро и доллары для обеспечения по сделкам. Летом того же года организация разослала профучастникам письмо, в котором рассказала о возможных действиях в случае введения санкций, способных ограничить торги одной или несколькими иностранными валютами, писал РБК.
В начале ноября 2023 г. под блокирующими санкциями США оказалась «СПБ биржа» – это сделало невозможным торговлю американскими бумагами на площадке. Комментируя это событие, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор оценивает риски введения санкций и в отношении Мосбиржи и знает, какие меры предпринимать в этом случае.
Сама Мосбиржа провела работу с рынком и максимально подготовила участников торгов к сценарию, при котором торговая площадка окажется под санкциями США, говорил в декабре 2023 г. журналистам представитель группы Игорь Марич.
На весь биржевой валютный рынок под конец прошлого года приходилось уже менее 50% всего оборота валюты в России, говорила в ноябре 2023 г. директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, комментируя риск возможных санкций против Мосбиржи. Доля доллара и евро в обороте торгов на валютном рынке России еще в прошлом году упала ниже 50% – ее занял юань. По данным Банка России, в мае доля «токсичных» валют достигла в биржевом сегменте 45,9%. Доля юаня при этом в очередной раз обновила максимум, достигнув 53,6%. Но если на биржевом рынке юань превалирует, то на внебиржевом более половины торгов (55,4%) приходится на евро с долларом, а на китайскую валюту – 39,2%, следует из данных ЦБ.
Доля валют недружественных стран в расчетах за экспорт упала до 17,8% по итогам I квартала – это минимум за весь период наблюдений, с января 2019 г., подсчитали «Известия» на основе данных Центробанка. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 г., с начала этого года показатель снизился на 8,7 п. п. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% – это рекорд за все время ведения статистики, подчеркнули в Банке России.
Крупные экспортеры активно используют биржевой рынок для реализации валютной выручки. Системно значимые банки как основные агенты по реализации валютной выручки экспортерами были крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот Московской биржи, следует из данных ЦБ: в мае объем их нетто-продаж валюты составил 671 млрд руб., в 2 раза превысив апрельский показатель. На биржевом валютном рынке граждане приобрели в мае валюты на 107,4 млрд руб. ЦБ не раскрывает, какая часть средств была потрачена на доллары и евро.