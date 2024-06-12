Что означают санкции против Мосбиржи

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки – все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, заверил ЦБ. По ним действует прежний режим выдачи средств – гражданам, у которых валютный вклад открыт до 9 марта 2022 г., можно снять не более $10 000 или эквивалент суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Компании-резиденты до 7 сентября могут получить со счетов наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.