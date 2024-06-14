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Что происходило с курсом доллара и евро в российских банках 13 июня

Банки не видят повышенного спроса на валюту
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Спрос на покупку и продажу наличной и безналичной валюты 13 июня оставался в рамках среднедневных значений, повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям банки не наблюдают, заявили «Ведомостям» представители Сбербанка, ВТБ, ФК «Открытие», Совкомбанка, ОТП-банка, «Ингосстрах банка», банка «Зенит» и Транскапиталбанка (ТКБ).

По данным banki.ru на 18.55 мск, дороже всего, по 99 руб., доллары можно купить в ОТП-банке и за 98,64 руб. – в АТБ. При этом дешевле всего покупка американской валюты обойдется в «Солид банке» – 92 руб. и Банке Казани – 92,29 руб. Продавать доллары, по данным финансового маркетплейса, выгоднее в «Ингосстрах банке», где за $1 дают 90,6 руб., и в ПСБ – 90,5 руб. Меньше всего за американскую валюту платят в Экспобанке – 80,96 руб. и Локо-банке – 83,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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