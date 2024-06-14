Что происходило с курсом доллара и евро в российских банках 13 июня

По данным banki.ru на 18.55 мск, дороже всего, по 99 руб., доллары можно купить в ОТП-банке и за 98,64 руб. – в АТБ. При этом дешевле всего покупка американской валюты обойдется в «Солид банке» – 92 руб. и Банке Казани – 92,29 руб. Продавать доллары, по данным финансового маркетплейса, выгоднее в «Ингосстрах банке», где за $1 дают 90,6 руб., и в ПСБ – 90,5 руб. Меньше всего за американскую валюту платят в Экспобанке – 80,96 руб. и Локо-банке – 83,5 руб.