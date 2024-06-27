Компании семьи Гурьевых отказываются от претензий к «дочке» «Ренессанс капитала»

Осенью 2023 г. российские «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», а также кипрские Gekolina Investments, Perprecia, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises подали каждая по иску к Renaissance Securities в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. По четырем из дел вторым ответчиком является бельгийский депозитарий Euroclear. Компании требуют возместить ущерб в размере замороженных из-за санкций активов – совокупно 14 млрд руб., писали «Ведомости». Претензии именно к Renaissance Securities связаны с тем, что «дочка» «Ренессанс капитала» отказалась переводить активы истцов на их российские счета после попадания под блокирующие санкции США в 2022 г. «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабеллы» и швейцарских Chlodwig Enterprises и Adorabella, а также самого Гурьева-старшего.