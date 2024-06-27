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Компании семьи Гурьевых отказываются от претензий к «дочке» «Ренессанс капитала»

Ранее английский суд запретил им продолжать процессы против Renaissance Securities в России
Артем Кульша
Компании семьи Гурьевых отказываются от претензий к «дочке» «Ренессанс капитала», после того как английский суд запретил им продолжать процессы в России/ Михаил Клементьев / РИА Новости

Шесть компаний, связанных с Андреем Гурьевым-старшим и членами его семьи, решили отказаться от многомиллиардных претензий в российских судах к кипрской «дочке» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities после получения в Англии запрета на разбирательства в России. «Ведомости» ознакомились с материалами дел отечественных судов.

Осенью 2023 г. российские «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», а также кипрские Gekolina Investments, Perprecia, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises подали каждая по иску к Renaissance Securities в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. По четырем из дел вторым ответчиком является бельгийский депозитарий Euroclear. Компании требуют возместить ущерб в размере замороженных из-за санкций активов – совокупно 14 млрд руб., писали «Ведомости». Претензии именно к Renaissance Securities связаны с тем, что «дочка» «Ренессанс капитала» отказалась переводить активы истцов на их российские счета после попадания под блокирующие санкции США в 2022 г. «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабеллы» и швейцарских Chlodwig Enterprises и Adorabella, а также самого Гурьева-старшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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