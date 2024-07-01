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Бизнес предлагает создать криптофонд для международных расчетов

Легально использовать крипту позволит выпуск ЦФА, привязанных к фонду, считает РСПП
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Отечественный бизнес продолжает рассуждать на тему использования криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах, которые сильно затруднились из-за санкций. С этой целью Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прорабатывает идею создания фонда криптовалют, добытых в России. Следующий шаг – выпуск ЦФА, привязанных к этому фонду, рассказал «Ведомостям» управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. Так криптовалюту можно будет легально использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в России сейчас запрещено.

Расчеты в соответствии с идеей делового объединения будут осуществляться не самой криптовалютой, а, по сути, правом требования к ней (путем выпуска ЦФА), поэтому не будет и ее обращения, а значит, никакого рынка и спекулятивного спроса не возникнет, рассказывает Лисицын. «Такой инструмент полностью легален внутри России», – констатирует он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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