Бизнес предлагает создать криптофонд для международных расчетов

Отечественный бизнес продолжает рассуждать на тему использования криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах, которые сильно затруднились из-за санкций. С этой целью Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прорабатывает идею создания фонда криптовалют, добытых в России. Следующий шаг – выпуск ЦФА, привязанных к этому фонду, рассказал «Ведомостям» управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. Так криптовалюту можно будет легально использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в России сейчас запрещено.