Платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить китайским контрагентам

Платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить китайским контрагентамФилиал считается флагманом на китайском платежном направлении
Отечественные предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой. Платежи через «ВТБ Шанхай», который считается флагманом на китайском платежном направлении, перестали доходить местным контрагентам, сообщил «Ведомостям» собеседник в одном из российских банков. Импортеры жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикам, рассказал источник.
О существовании такой проблемы от коллег слышал собеседник в консалтинговой компании. Информацию подтвердил еще один источник, знакомый с ситуацией с платежами в КНР. По его словам, до самого «ВТБ Шанхай» деньги доходят, но дальше китайским поставщикам не идут.
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