Платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить китайским контрагентам

О существовании такой проблемы от коллег слышал собеседник в консалтинговой компании. Информацию подтвердил еще один источник, знакомый с ситуацией с платежами в КНР. По его словам, до самого «ВТБ Шанхай» деньги доходят, но дальше китайским поставщикам не идут.