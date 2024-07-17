Банки ждут от ЦБ разъяснений для формирования белых списков компаний

Банки ждут от ЦБ разъяснений для формирования белых списков компанийОни предлагают наладить обмен информацией между ними, ФинЦЕРТом и НСПК
Банки обеспокоены отсутствием данных о разработке критериев для внесения компаний в список легитимных получателей платежей – рынок надеялся, что сам перечень появится в конце июля в системе информационного обмена подразделения Банка России ФинЦЕРТ. Письмо с просьбой разъяснить степень проработки вопроса вместе с предложениями по улучшению взаимодействия банков и ФинЦЕРТа председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин направил 11 июля на имя директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил Емелин. Представитель Банка России подтвердил получение письма.
В начале лета в ЦБ сообщили НСФР, что регулятор ведет работу по улучшению качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в ФинЦЕРТ, говорится в письме. ЦБ среди прочего анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. В этой связи банки считают важным формировать на основе собственных данных и информации от Национальной системы платежных карт (НСПК) белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п. Это также необходимо на фоне вступающих в силу поправок в закон о национальной платежной системе: с 25 июля банки должны будут еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. Проверять операции на предмет мошенничества будет как банк плательщика, так и банк получателя.