Банки ждут от ЦБ разъяснений для формирования белых списков компаний

В начале лета в ЦБ сообщили НСФР, что регулятор ведет работу по улучшению качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в ФинЦЕРТ, говорится в письме. ЦБ среди прочего анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. В этой связи банки считают важным формировать на основе собственных данных и информации от Национальной системы платежных карт (НСПК) белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п. Это также необходимо на фоне вступающих в силу поправок в закон о национальной платежной системе: с 25 июля банки должны будут еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. Проверять операции на предмет мошенничества будет как банк плательщика, так и банк получателя.