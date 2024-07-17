Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Банки ждут от ЦБ разъяснений для формирования белых списков компаний

Они предлагают наладить обмен информацией между ними, ФинЦЕРТом и НСПК
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Банки обеспокоены отсутствием данных о разработке критериев для внесения компаний в список легитимных получателей платежей – рынок надеялся, что сам перечень появится в конце июля в системе информационного обмена подразделения Банка России ФинЦЕРТ. Письмо с просьбой разъяснить степень проработки вопроса вместе с предложениями по улучшению взаимодействия банков и ФинЦЕРТа председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин направил 11 июля на имя директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил Емелин. Представитель Банка России подтвердил получение письма.

В начале лета в ЦБ сообщили НСФР, что регулятор ведет работу по улучшению качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в ФинЦЕРТ, говорится в письме. ЦБ среди прочего анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. В этой связи банки считают важным формировать на основе собственных данных и информации от Национальной системы платежных карт (НСПК) белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п. Это также необходимо на фоне вступающих в силу поправок в закон о национальной платежной системе: с 25 июля банки должны будут еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. Проверять операции на предмет мошенничества будет как банк плательщика, так и банк получателя.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных