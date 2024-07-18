Доля досрочно погашаемых займов МФО впервые превысила 40%Это произошло из-за усиления регулирования и смены платежного поведения заемщиков
По итогам II квартала россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в микрофинансовых организациях (МФО) в этот период займов в сегменте Installment (IL, среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев), следует из данных исследования онлайн-сервиса кредитования Moneyman. Документ есть у «Ведомостей». Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г. и впервые за время наблюдения с 2020 г. превысил 40%.
Исследование Moneyman проводилось в июле 2024 г., в ходе него проанализировано свыше 335 000 IL-займов, выданных по всей России компаниями из топ-30 рынка МФО.
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