Доля досрочно погашаемых займов МФО впервые превысила 40%

По итогам II квартала россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в микрофинансовых организациях (МФО) в этот период займов в сегменте Installment (IL, среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев), следует из данных исследования онлайн-сервиса кредитования Moneyman. Документ есть у «Ведомостей». Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г. и впервые за время наблюдения с 2020 г. превысил 40%.