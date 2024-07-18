Структуре Фридмана отказали в отводе американского арбитра в споре с Украиной

Административный совет МЦУИСа возглавляет американец Аджай Банга, который также является президентом Всемирного банка. Он отклонил запрос ABHH, поскольку счел, что вывод о предвзятости арбитра должен быть основан на фактах, а не предположениях, но пока ни одна из сторон не изложила в полной мере свою позицию по существу спора.