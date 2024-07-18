Структуре Фридмана отказали в отводе американского арбитра в споре с Украиной

Структуре Фридмана отказали в отводе американского арбитра в споре с УкраинойВ ABHH опасаются, что Шон Мерфи будет предвзят из-за своей политической позиции
Люксембургская ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова не смогла добиться отвода выбранного Украиной арбитра-американца Шона Мерфи в ходе спора о национализации Киевом Альфа-банка, который переименован в Sense Bank: ABHH сомневалась в непредвзятости американца. 15 июля ходатайство ABHH отклонил председатель административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС; входит в группу Всемирного банка), где рассматривается дело, говорится на сайте арбитража.
Административный совет МЦУИСа возглавляет американец Аджай Банга, который также является президентом Всемирного банка. Он отклонил запрос ABHH, поскольку счел, что вывод о предвзятости арбитра должен быть основан на фактах, а не предположениях, но пока ни одна из сторон не изложила в полной мере свою позицию по существу спора.