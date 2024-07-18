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Структуре Фридмана отказали в отводе американского арбитра в споре с Украиной

В ABHH опасаются, что Шон Мерфи будет предвзят из-за своей политической позиции
Артем Кульша
МЦУИС отклонил запрос ABHH об отводе американца, потому что вывод о предвзятости арбитра должен быть основан на фактах, а не предположениях/ PAVEL GOLOVKIN / POOL / AFP

Люксембургская ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова не смогла добиться отвода выбранного Украиной арбитра-американца Шона Мерфи в ходе спора о национализации Киевом Альфа-банка, который переименован в Sense Bank: ABHH сомневалась в непредвзятости американца. 15 июля ходатайство ABHH отклонил председатель административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС; входит в группу Всемирного банка), где рассматривается дело, говорится на сайте арбитража.

Административный совет МЦУИСа возглавляет американец Аджай Банга, который также является президентом Всемирного банка. Он отклонил запрос ABHH, поскольку счел, что вывод о предвзятости арбитра должен быть основан на фактах, а не предположениях, но пока ни одна из сторон не изложила в полной мере свою позицию по существу спора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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