ВЭБ судится с Barclays в LCIA

Государственная корпорация ВЭБ.РФ судится в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с крупным британским банком Barclays, сообщил «Ведомостям» представитель ВЭБа. О споре в LCIA стало известно из материалов дела в российском суде. Причина разбирательства – невыплата Barclays задолженности в размере почти $148 млн (12,6 млрд руб.) по генеральному соглашению о валютных свопах, рассказал собеседник. «ВЭБ.РФ использует весь доступный правовой инструментарий для защиты интересов и достижения результатов», – подчеркнул представитель госкорпорации.