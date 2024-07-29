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ВЭБ судится с Barclays в LCIA

Претензии к британскому банку связаны с долгом по свопам
Артем Кульша
Ведомости

Государственная корпорация ВЭБ.РФ судится в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с крупным британским банком Barclays, сообщил «Ведомостям» представитель ВЭБа. О споре в LCIA стало известно из материалов дела в российском суде. Причина разбирательства – невыплата Barclays задолженности в размере почти $148 млн (12,6 млрд руб.) по генеральному соглашению о валютных свопах, рассказал собеседник. «ВЭБ.РФ использует весь доступный правовой инструментарий для защиты интересов и достижения результатов», – подчеркнул представитель госкорпорации.

От комментариев в отношении других деталей дела представитель ВЭБа отказался до завершения судебных споров с Barclays. Представитель Barclays не ответил на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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