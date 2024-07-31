ВЭБ намерен выйти на рынок пенсионных фондов

По словам Шувалова, в настоящий момент под управлением ВЭБа находится свыше 2 трлн руб. денежных средств «молчунов» – тех граждан, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Всего в статусе государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, включая «молчунов». Также в управлении ВЭБа находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В 2018 г. полномочия ВЭБа как ГУК были продлены правительством на пять лет – до 2024 г.