ВЭБ намерен выйти на рынок пенсионных фондов

ВЭБ намерен выйти на рынок пенсионных фондовПока корпорация не решила, покупать НПФ или создать собственный, говорят источники
Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для перевода туда всех или большей части средств «молчунов». Об этом председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. ВЭБ вместе с Центробанком и под руководством министра финансов Антона Силуанова выработали и согласовали подходы о том, что в периметре корпорации должен быть НПФ, который будет поднадзорен ЦБ, сообщил глава корпорации. Сейчас ВЭБ неподотчетен Банку России, отметил он. «Такой законодательный акт пройдет через соответствующие парламентские процедуры, просим такой подход поддержать», – обратился Шувалов к сенаторам.
По словам Шувалова, в настоящий момент под управлением ВЭБа находится свыше 2 трлн руб. денежных средств «молчунов» – тех граждан, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Всего в статусе государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, включая «молчунов». Также в управлении ВЭБа находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В 2018 г. полномочия ВЭБа как ГУК были продлены правительством на пять лет – до 2024 г.