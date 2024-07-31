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ВЭБ намерен выйти на рынок пенсионных фондов

Пока корпорация не решила, покупать НПФ или создать собственный, говорят источники
Софья Шелудченко
ВЭБ намерен выйти на рынок пенсионных фондов/ Алексей Орлов / Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для перевода туда всех или большей части средств «молчунов». Об этом председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. ВЭБ вместе с Центробанком и под руководством министра финансов Антона Силуанова выработали и согласовали подходы о том, что в периметре корпорации должен быть НПФ, который будет поднадзорен ЦБ, сообщил глава корпорации. Сейчас ВЭБ неподотчетен Банку России, отметил он. «Такой законодательный акт пройдет через соответствующие парламентские процедуры, просим такой подход поддержать», – обратился Шувалов к сенаторам.

По словам Шувалова, в настоящий момент под управлением ВЭБа находится свыше 2 трлн руб. денежных средств «молчунов» – тех граждан, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Всего в статусе государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, включая «молчунов». Также в управлении ВЭБа находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В 2018 г. полномочия ВЭБа как ГУК были продлены правительством на пять лет – до 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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