Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии всех санкций

Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии всех санкцийВесной суд Евросоюза отменил часть ограничений против бизнесмена
Совет ЕС отказал основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений. В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). «Ведомости» ознакомились с запросом, представитель Фридмана подтвердил его подлинность, отказавшись от дальнейших комментариев.
Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г., оснований было два: поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. Все его счета в местных банках были заморожены, также бизнесмену запретили въезжать в ЕС и получать любые активы или средства оттуда. Власти ЕС принимают решение о продлении ограничений раз в полгода, в марте этого года они продлили санкции против Фридмана, но формулировка основания стала иной: его (а также бизнес-партнера Петра Авена) назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».