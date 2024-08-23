Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии всех санкций

Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г., оснований было два: поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. Все его счета в местных банках были заморожены, также бизнесмену запретили въезжать в ЕС и получать любые активы или средства оттуда. Власти ЕС принимают решение о продлении ограничений раз в полгода, в марте этого года они продлили санкции против Фридмана, но формулировка основания стала иной: его (а также бизнес-партнера Петра Авена) назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».