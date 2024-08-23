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Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии всех санкций

Весной суд Евросоюза отменил часть ограничений против бизнесмена
Артем Кульша
Весной суд Евросоюза отменил часть ограничений против Михаила Фридмана/ Сергей Гунеев / РИА Новости

Совет ЕС отказал основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений. В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). «Ведомости» ознакомились с запросом, представитель Фридмана подтвердил его подлинность, отказавшись от дальнейших комментариев.

Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г., оснований было два: поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. Все его счета в местных банках были заморожены, также бизнесмену запретили въезжать в ЕС и получать любые активы или средства оттуда. Власти ЕС принимают решение о продлении ограничений раз в полгода, в марте этого года они продлили санкции против Фридмана, но формулировка основания стала иной: его (а также бизнес-партнера Петра Авена) назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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