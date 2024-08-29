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Россия добилась отвода американки от рассмотрения иска богатейшего украинца

В 2022 г. Андреа Бьорклунд продвигала сбор средств в пользу ушедших на фронт украинских юристов
Артем Кульша
Ринат Ахметов – богатейший человек Украины, состояние которого оценивается в $4 млрд/ Ирина Александрова / РИА Новости

Постоянная палата третейского суда в Гааге (PCA) по требованию России отстранила американского профессора права Андреа Бьорклунд от рассмотрения иска богатейшего украинца Рината Ахметова к Москве по поводу его якобы экспроприированных активов в ДНР и ЛНР. Защита миллиардера ранее выбрала Бьорклунд арбитром, но российская сторона заподозрила ученую в необъективности из-за ее публикации в соцсети LinkedIn, где она продвигала инициативу по сбору средств в пользу украинских юристов, которые присоединились к местным вооруженным силам после начала спецоперации. PCA поддержала позицию Москвы, посчитав, что публикация Бьорклунд создает видимость ее предвзятости и, как следствие, неспособности беспристрастно рассмотреть дело. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса. Также о решении написал юридический портал Global Arbitration Review.

В спорной публикации в LinkedIn, которую Бьорклунд уже удалила, она назвала юристов «защитниками Украины, чьи жизни каждую секунду подвергаются опасности», и призвала «поддержать их борьбу с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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