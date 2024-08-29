Россия добилась отвода американки от рассмотрения иска богатейшего украинца

Постоянная палата третейского суда в Гааге (PCA) по требованию России отстранила американского профессора права Андреа Бьорклунд от рассмотрения иска богатейшего украинца Рината Ахметова к Москве по поводу его якобы экспроприированных активов в ДНР и ЛНР. Защита миллиардера ранее выбрала Бьорклунд арбитром, но российская сторона заподозрила ученую в необъективности из-за ее публикации в соцсети LinkedIn, где она продвигала инициативу по сбору средств в пользу украинских юристов, которые присоединились к местным вооруженным силам после начала спецоперации. PCA поддержала позицию Москвы, посчитав, что публикация Бьорклунд создает видимость ее предвзятости и, как следствие, неспособности беспристрастно рассмотреть дело. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса. Также о решении написал юридический портал Global Arbitration Review.