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Злоумышленники нашли новый способ атаки на финансовые сервисы

С помощью умных ботов они выявляли клиентов банка, чтобы потом похитить их средства
Наталья Заруцкая
Если пробив телефонных номеров не сопровождается отправкой sms-сообщений и банк не использует специальные решения по защите от ботов, то можно принять бота за легитимного пользователя/ Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Мошенники нашли новое направление атаки на клиентов банков с использованием ботов. Злоумышленники атаковали внешний сервис банка из топ-50 с помощью умных ботов, которых сложнее определять. Их цель – пробивать телефонные номера клиентов, чтобы затем похитить их средства с использованием методов социальной инженерии. Такую атаку выявила компания Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов, целевых и DDoS-­атак. Это один из немногих случаев, когда удалось установить прямую связь между атакой ботов на сервисы банка и последующими атаками на его клиентов, рассказал «Ведомостям» руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. Название банка, клиенты которого стали жертвами мошенников, в компании не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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