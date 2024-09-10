Злоумышленники нашли новый способ атаки на финансовые сервисы

Мошенники нашли новое направление атаки на клиентов банков с использованием ботов. Злоумышленники атаковали внешний сервис банка из топ-50 с помощью умных ботов, которых сложнее определять. Их цель – пробивать телефонные номера клиентов, чтобы затем похитить их средства с использованием методов социальной инженерии. Такую атаку выявила компания Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов, целевых и DDoS-­атак. Это один из немногих случаев, когда удалось установить прямую связь между атакой ботов на сервисы банка и последующими атаками на его клиентов, рассказал «Ведомостям» руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. Название банка, клиенты которого стали жертвами мошенников, в компании не раскрыли.