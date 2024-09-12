Банки повышают ставки по вкладам накануне заседания ЦБ

«Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках вдолгую, на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит», – говорит зампред ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Помимо этого ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, добавляет он.