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Банки повышают ставки по вкладам накануне заседания ЦБ

Пик ставок эксперты ожидают к Новому году
Наталья Заруцкая
Пик ставок можно ожидать в ноябре-декабре, в традиционно высокий сезон, когда банки усиливают конкуренцию за розничные пассивы, также запуская сезонные предложения/ Владимир Гердо / ТАСС

Крупнейшие российские банки – Сбербанк и ВТБ – повысили ставки по вкладам до 20% накануне заседания ЦБ в пятницу, 13 сентября. В основном доходности выросли по длинным депозитам на срок 2–3 года.

«Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках вдолгую, на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит», – говорит зампред ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Помимо этого ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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