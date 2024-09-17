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Власти сформировали фокус-группу для эксперимента с криптовалютой

В нее вошли отдельные импортеры и банки, говорят источники
Артем Кульша
Минфин «взял на заметку» идею разрешить создание российских криптобирж, говорил в августе глава ведомства Антон Силуанов/ Антон Новодережкин / ТАСС

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который узаконит оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, была создана фокус-группа. В нее вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также некоторые банки. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, знакомых с работой группы.

В фокус-группу попали те импортеры, которые испытывают наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран, поскольку необходимые им товары считаются товарами двойного назначения, т. е. теоретически могут применяться не только в мирных, но и в военных целях, говорит один из собеседников. При формировании фокус-группы также учитывался оборот бизнеса – чем он больше, тем выше были шансы компании принять участие в эксперименте, знает другой источник. В дальнейшем к работе в рамках ЭПР планируется привлечь еще больше участников, но пока непонятно, когда именно эксперимент будет масштабирован, добавил один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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