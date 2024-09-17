Власти сформировали фокус-группу для эксперимента с криптовалютой

В фокус-группу попали те импортеры, которые испытывают наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран, поскольку необходимые им товары считаются товарами двойного назначения, т. е. теоретически могут применяться не только в мирных, но и в военных целях, говорит один из собеседников. При формировании фокус-группы также учитывался оборот бизнеса – чем он больше, тем выше были шансы компании принять участие в эксперименте, знает другой источник. В дальнейшем к работе в рамках ЭПР планируется привлечь еще больше участников, но пока непонятно, когда именно эксперимент будет масштабирован, добавил один из собеседников.