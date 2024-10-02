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Совкомбанк не верит в существование нескольких проектов единого QR-кода

Поэтому присоединился только к проекту от ЦБ
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Хотимский считает, что ЦБ прав в том, что вопросе QR-кода для оплаты идет на унификацию/ Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк не верит в существование на рынке нескольких параллельных проектов единого QR-кода для оплаты, сообщил в разговоре с «Ведомостями» первый зампред правления Сергей Хотимский. В связи с этим Совкомбанк участвует только в пилотировании универсального QR-кода на платежной инфраструктуре Центробанка. Похожий проект сейчас параллельно развивают Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк в формате консорциума, к которому могут присоединиться другие игроки.

Переговоры между крупнейшими игроками банковского рынка о появлении одной модели единого проекта QR-кода не увенчались успехом, поэтому возникло несколько центров его реализации, сказал Хотимский. По его словам, обсуждение не прекращается и сейчас, но сроки для комфортной выработки рынком единого подхода упущены и ЦБ принял «волевое решение» о реализации проекта по универсальному QR на своей инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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