Совкомбанк не верит в существование нескольких проектов единого QR-кода

Совкомбанк не верит в существование нескольких проектов единого QR-кодаПоэтому присоединился только к проекту от ЦБ
Совкомбанк не верит в существование на рынке нескольких параллельных проектов единого QR-кода для оплаты, сообщил в разговоре с «Ведомостями» первый зампред правления Сергей Хотимский. В связи с этим Совкомбанк участвует только в пилотировании универсального QR-кода на платежной инфраструктуре Центробанка. Похожий проект сейчас параллельно развивают Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк в формате консорциума, к которому могут присоединиться другие игроки.
Переговоры между крупнейшими игроками банковского рынка о появлении одной модели единого проекта QR-кода не увенчались успехом, поэтому возникло несколько центров его реализации, сказал Хотимский. По его словам, обсуждение не прекращается и сейчас, но сроки для комфортной выработки рынком единого подхода упущены и ЦБ принял «волевое решение» о реализации проекта по универсальному QR на своей инфраструктуре.