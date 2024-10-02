Совкомбанк не верит в существование нескольких проектов единого QR-кода

Совкомбанк не верит в существование на рынке нескольких параллельных проектов единого QR-кода для оплаты, сообщил в разговоре с «Ведомостями» первый зампред правления Сергей Хотимский. В связи с этим Совкомбанк участвует только в пилотировании универсального QR-кода на платежной инфраструктуре Центробанка. Похожий проект сейчас параллельно развивают Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк в формате консорциума, к которому могут присоединиться другие игроки.