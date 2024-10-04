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Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банка

Нидерландская компания предложила Украине начать с мирных переговоров
Артем Кульша
E.M.I.S. кредитовала кипрскую ABH Ukraine, через которую Михаил Фридман с бизнес-партнерами инвестировали в активы на Украине / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украина получила еще одну претензию из-за конфискации «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова. Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила 30 сентября уведомление об инвестиционном споре президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру юстиции Денису Малюське. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с его содержанием. Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок его урегулирования.

E.M.I.S. с 2018 по 2021 г. предоставила 10 кредитов на общую сумму $420 млн и 50 млн евро кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали в активы на Украине. На эти займы E.M.I.S. выпустила долговые ценные бумаги – ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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