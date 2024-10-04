Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банка

E.M.I.S. с 2018 по 2021 г. предоставила 10 кредитов на общую сумму $420 млн и 50 млн евро кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали в активы на Украине. На эти займы E.M.I.S. выпустила долговые ценные бумаги – ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.