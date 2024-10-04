Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банка

Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банкаНидерландская компания предложила Украине начать с мирных переговоров
Украина получила еще одну претензию из-за конфискации «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова. Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила 30 сентября уведомление об инвестиционном споре президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру юстиции Денису Малюське. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с его содержанием. Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок его урегулирования.
E.M.I.S. с 2018 по 2021 г. предоставила 10 кредитов на общую сумму $420 млн и 50 млн евро кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали в активы на Украине. На эти займы E.M.I.S. выпустила долговые ценные бумаги – ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.