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Доля четырех крупнейших банков в кредитовании россиян превысила 79%

Это происходит в условиях ужесточения регулирования, роста конкуренции и сделок слияния
Наталья Заруцкая
Ведомости

Доля четырех крупнейших российских розничных банков – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка – в общем объеме кредитования граждан растет с 2019 г., и особенно активно в последние два года: если на 1 января пять лет назад она составляла 72,9%, то на 1 января 2023 г. уже 77,6%, а к 1 июлю этого года достигла 79,3%. Такие данные «Ведомостям» предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Увеличение доли крупнейших банков в общем объеме кредитования произошло из-за роста во всех сегментах: необеспеченных кредитов, кредитов наличными и ипотеки. С 1 января 2019 г. по 1 июля 2024 г. показатели выросли на 6,6 п. п. до 76,6%, на 7,8 п. п. до 76,8% и на 3,6 п. п. до 84,6% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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