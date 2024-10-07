Доля четырех крупнейших банков в кредитовании россиян превысила 79%

Доля четырех крупнейших российских розничных банков – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка – в общем объеме кредитования граждан растет с 2019 г., и особенно активно в последние два года: если на 1 января пять лет назад она составляла 72,9%, то на 1 января 2023 г. уже 77,6%, а к 1 июлю этого года достигла 79,3%. Такие данные «Ведомостям» предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).