Альфа-банк развивает пенсионный фонд совместно с «Альфастрахование-жизнью»Фонд планирует к концу года начать открывать счета по программе долгосрочных сбережений
Основной фокус негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Альфа» будет направлен на новую программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказал «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Иван Пятков в кулуарах Finopolis. Фонд зарегистрирован в августе, получение лицензии от Банка России ожидается в ноябре, продажи начнутся в ноябре – декабре этого года, заявил банкир.
Над этим проектом банк работает в партнерстве с «Альфастрахование-жизнью», рассказал Пятков. Одной ногой, по выражению Пяткова, «НПФ «Альфа» будет опираться на компетенции продаж Альфа-банка, задействуя все банковские каналы дистрибуции, как цифровые, так и физические. А второй ногой – на продуктовую и инфраструктурную экспертизу «Альфастрахование-жизни». «Такое партнерство, я уверен, даст нам быстрый старт и уверенный результат уже в 2025 г.», – отметил банкир.
На горизонте двух-трех лет банк рассчитывает привлечь в ПДС несколько миллионов клиентов. Продвигать программу планируется преимущественно по собственной базе клиентов, делится Пятков. Перспективы ПДС, как считают в Альфа-банке, достаточно масштабные, тем более что в условиях регуляторных ограничений банк активно перестраивает бизнес-модель, перенося центр тяжести с кредитных продуктов на продукты накопительные и комиссионные, пояснил банкир.
Ядро команды нового фонда уже сформировано, поделился Пятков. НПФ возглавила Лариса Горчаковская, которая летом покинула группу ВТБ, где руководила «ВТБ пенсионный фонд».
В разговоре с «Ведомостями» Горчаковская отметила, что у команды фонда сейчас «самый горячий период». «Мы одновременно и формируем команду, и тем костяком, который уже сложился, ведем полный цикл работ, который необходим для создания фонда, обеспечения всего лицензионного функционала, запуска продаж», – отметила она. НПФ «Альфа» представит свой вариант ПДС, включающий все имеющиеся преимущества, присущие таким программам, а в дальнейшем появятся дополнительные – от фонда, банка и страхования, обещает Горчаковская.
Этот год уже назвали ренессансом пенсионных фондов – впервые за более чем 10 лет на этом рынке появились новые игроки, созданные в периметре крупных финансовых групп. Собственный НПФ уже запустили Т-банк и группа «Ренессанс страхование». Ждет получения лицензии также фонд Совкомбанка.
Причина такой активности на рынке – запуск с января 2024 г. ПДС с государственным софинансированием взносов. Операторами этой программы могут стать только частные пенсионные фонды.
Как развивается ПДС
Наиболее активен в ПДС сейчас фонд Сбербанка, который присоединился к программе практически сразу после ее запуска. В«СберНПФ» открыто уже 1 млн договоров долгосрочных сбережений, поделился на Finopolis руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Руслан Вестеровский. В программу перевели свои пенсионные накопления более 156 000 человек, сообщил «Ведомостям» гендиректор «СберНПФ» Александр Зарецкий. Общая сумма вложений в программу (с учетом новых взносов и заявленных к переводу средств накопительной пенсии) составила 45,5 млрд руб. В октябре – ноябре в НПФ ожидают роста среди действующих клиентов переводов в программу средств накопительной пенсии, говорит Зарецкий. Ведь чтобы деньги оказались на личном счете уже в 2025 г., нужно подать соответствующее заявление не позднее 30 ноября текущего года, поясняет он.
Более 400 000 человек заключили договоры долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ, который стал крупнейшим негосударственным пенсионным фондом после присоединения НПФ «Открытие». Они внесли на счета почти 15,5 млрд руб. без учета средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), делится гендиректор пенсионного фонда Андрей Осипов. 90% договоров с клиентами фонда заключено через банк ВТБ.
НПФ «Ренессанс накопления» приступил к работе на рынке долгосрочных сбережений в начале октября. «Т-пенсия» готовится к запуску, отмечает ее представитель. НПФ Совкомбанка рассчитывает начать продажи в первом полугодии 2025 г., старт зависит от скорости реализации технических процессов, комплектации команды, которая сейчас находится в активной стадии становления, и утверждения продуктовой линейки, говорит представитель банка. В основном пенсионный фонд будет ориентирован на корпоративные пенсионные программы.
Есть что улучшать
ПДС успешна и ее нужно развивать, но требуется уточнить ряд пробелов, говорит председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Например, те, кому осталось менее пяти лет до пенсионного возраста, или те, у кого этот возраст уже наступил, не могут пользоваться налоговыми льготами, обращает внимание эксперт. Чтобы это изменить, необходимо внести поправки в Налоговый кодекс.
Что такое ПДС
Программа призвана стимулировать долгосрочные накопления граждан. Граждане должны открыть и ежегодно пополнять счет в НПФ. Государство будет софинансировать взносы в зависимости от дохода (максимально возможная пропорция – 1:1). Предельный размер госдоплаты одному человеку (даже если он оформит несколько договоров ПДС) составит 36 000 руб. в год. Также программа дает право на вычет по НДФЛ (максимальная льгота для ставки в 13% – 52 000 руб.). Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом можно раньше, если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца. В январе Владимир Путин поручил привлечь в ПДС не менее 250 млрд руб. до конца этого года.
Очень важно снять ограничение на перевод средств ОПС в программу только в рамках одного фонда, считает Горчаковская. «Будем честными: базы по ОПС были сформированы давно, клиенты далеко не всегда помнят, в каком фонде их накопления, и лояльность там невелика. В то же время у клиентов уже есть свои предпочтения по пользованию финансовыми услугами конкретных провайдеров и желание сосредоточить все в одном месте, чтобы получать максимум преимуществ от комплексного подхода», – объясняет она. Особенно остро эта проблематика стоит для «молчунов» (хранят свои средства накопительной пенсии в Социальном фонде России), говорит Горчаковская: они в принципе не могут перевести сейчас средства ОПС в ПДС, им сначала надо обязательно перевести ОПС в один из фондов, а на это уйдет лишний год.
Зарецкий из «СберНПФ» называет несколько аспектов, способных улучшить ПДС. Первый – упрощение и цифровизация процессов. Перевод всех процедур, связанных с ПДС, в цифровой формат существенно повысит удобство и скорость обслуживания, особенно для «молчунов», говорит эксперт. Устранение бумажной волокиты и необходимости личных визитов может значительно увеличить вложения в ПДС. А переход к цифровым решениям позволит сократить сроки перевода средств накопительной пенсии в ПДС, полагает Зарецкий.
Второй шаг – введение налоговых льгот для работодателей. Хотя 46% предприятий выражают готовность софинансировать ПДС-счета сотрудников, отсутствие льгот пока делает для них эту опцию финансово невыгодной, говорит Зарецкий.
Третий важный аспект – регулярная просветительская работа. ПДС частично затрагивает одну из частей действующей пенсионной системы – средства накопительной пенсии. К сожалению, уровень финансовой грамотности по теме пенсии в России крайне низкий, говорит Зарецкий. Важно, чтобы люди понимали, из каких источников и на какой доход они смогут рассчитывать в будущем, а также знали о новых возможностях управлять накоплениями с большей выгодой. Осветить все эти нюансы, а также повысить осведомленность о программе поможет системная работа с финансовой грамотностью, резюмирует глава «СберНПФ».