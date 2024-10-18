Альфа-банк развивает пенсионный фонд совместно с «Альфастрахование-жизнью»

Очень важно снять ограничение на перевод средств ОПС в программу только в рамках одного фонда, считает Горчаковская. «Будем честными: базы по ОПС были сформированы давно, клиенты далеко не всегда помнят, в каком фонде их накопления, и лояльность там невелика. В то же время у клиентов уже есть свои предпочтения по пользованию финансовыми услугами конкретных провайдеров и желание сосредоточить все в одном месте, чтобы получать максимум преимуществ от комплексного подхода», – объясняет она. Особенно остро эта проблематика стоит для «молчунов» (хранят свои средства накопительной пенсии в Социальном фонде России), говорит Горчаковская: они в принципе не могут перевести сейчас средства ОПС в ПДС, им сначала надо обязательно перевести ОПС в один из фондов, а на это уйдет лишний год.