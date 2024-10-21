«Технониколь» пошла в Стокгольмский арбитраж из-за отнятых Польшей активов

В сентябре этого года группа через свои кипрские компании Inflection Management Corporation и Rybakov Industrial Management, которые являются собственниками польского актива, уже обращалась к чрезвычайному арбитру Стокгольмского арбитража. «Технониколь» потребовала принять предварительные обеспечительные меры, чтобы остановить принудительную продажу фабрики в Выкротах. Первой об этом сообщила автор Telegram-канала Dispute Resolution Club Ольга Щедракова.