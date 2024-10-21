«Технониколь» пошла в Стокгольмский арбитраж из-за отнятых Польшей активов

«Технониколь» пошла в Стокгольмский арбитраж из-за отнятых Польшей активовОна расценивает как экспроприацию приближающуюся принудительную продажу своей фабрики
Группа «Технониколь» намерена инициировать спор с Польшей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) из-за экспроприации своих активов Варшавой. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец и управляющий партнер группы Сергей Колесников. «Технониколь» расценивает как экспроприацию приближающуюся принудительную продажу временным администратором своей фабрики по производству изоляционных материалов в городе Выкроты.
В сентябре этого года группа через свои кипрские компании Inflection Management Corporation и Rybakov Industrial Management, которые являются собственниками польского актива, уже обращалась к чрезвычайному арбитру Стокгольмского арбитража. «Технониколь» потребовала принять предварительные обеспечительные меры, чтобы остановить принудительную продажу фабрики в Выкротах. Первой об этом сообщила автор Telegram-канала Dispute Resolution Club Ольга Щедракова.