ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года

ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу годаРегулятор начнет проводить аукционы репо сроком на месяц
Банк России с 25 ноября возобновит проведение аукционов репо с банками сроком 1 месяц под залог ОФЗ, субфедеральных и муниципальных облигаций. Они будут проводиться каждую неделю до 3 марта 2025 г. включительно. Причина – к концу года из-за растущих объемов бюджетных потоков усилится неравномерность распределения ликвидности между банками.
Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением Минфином государственных облигаций и осуществлением расходов, объясняет регулятор. Аукционы репо в рублях на месяц (есть еще годовые) направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов банков, когда у них может резко сократиться срочность обязательств.
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