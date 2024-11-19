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ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года

Регулятор начнет проводить аукционы репо сроком на месяц
Екатерина Литова
ЦБ удерживает ставки денежного рынка в границах процентного коридора с помощью различных операций управления ликвидностью/ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России с 25 ноября возобновит проведение аукционов репо с банками сроком 1 месяц под залог ОФЗ, субфедеральных и муниципальных облигаций. Они будут проводиться каждую неделю до 3 марта 2025 г. включительно. Причина – к концу года из-за растущих объемов бюджетных потоков усилится неравномерность распределения ликвидности между банками.

Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением Минфином государственных облигаций и осуществлением расходов, объясняет регулятор. Аукционы репо в рублях на месяц (есть еще годовые) направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов банков, когда у них может резко сократиться срочность обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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