ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года

Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением Минфином государственных облигаций и осуществлением расходов, объясняет регулятор. Аукционы репо в рублях на месяц (есть еще годовые) направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов банков, когда у них может резко сократиться срочность обязательств.