Банкиры и девелоперы рассказали, кто берет ипотеку по ставкам от 28%

К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке на первичное и вторичное жилье превысила 28%, а полная стоимость кредита в ряде банков достигала 35% – итоговая переплата за ипотеку на 30 лет сейчас может в 5 раз превышать взятую сумму. Но граждане продолжают брать кредиты и по заградительным ставкам. Основные заемщики – те, кто решает неотложные жилищные вопросы, готов внести крупный первоначальный взнос и рассчитывает погасить долг в кратчайшие сроки, рассказали «Ведомостям» представители банков и застройщиков.