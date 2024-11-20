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Банкиры и девелоперы рассказали, кто берет ипотеку по ставкам от 28%

Среди них те, кому не хватает небольшой суммы для приобретения жилья, а также покупатели апартаментов
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости

К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке на первичное и вторичное жилье превысила 28%, а полная стоимость кредита в ряде банков достигала 35% – итоговая переплата за ипотеку на 30 лет сейчас может в 5 раз превышать взятую сумму. Но граждане продолжают брать кредиты и по заградительным ставкам. Основные заемщики – те, кто решает неотложные жилищные вопросы, готов внести крупный первоначальный взнос и рассчитывает погасить долг в кратчайшие сроки, рассказали «Ведомостям» представители банков и застройщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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