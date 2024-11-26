Wildberries запустила для покупателей покупки в кредит

Wildberries запустила для покупателей покупки в кредитПродукт маркетплейс реализует с партнерами, он будет востребован для крупных покупок, уверена площадка
Пользователи Wildberries в мобильном приложении теперь могут оформить кредит на сроки от 3 до 36 месяцев (3 года) при покупке от 30 000 руб. Новый продукт объединенная компания Wildberries и Russ запустила совместно с банками-партнерами.
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