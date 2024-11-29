Маркетинговые программы составили половину выдач рыночной ипотеки

Из-за этой и других мер, планируемых к запуску в 2025 г. Банком России (ограничение полной стоимости кредита (ПСК) и введение эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства), а также высокой ключевой ставки следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., писали ранее «Ведомости». Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже уровня этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.