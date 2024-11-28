Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет

Следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., говорится в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.