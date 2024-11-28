Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет

Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть летСамый пессимистичный прогноз у Дом.РФ: банки выдадут 3,5–4 трлн рублей кредитов
Следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., говорится в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.
Причинами падения рынка в 2025 г. станет не только высокая ключевая ставка (с 28 октября – 21%), но и новые меры регулирования, которые Банк России планирует ввести в 2025 г., говорится в исследовании Frank RG. В частности, вновь появится ограничение полной стоимости кредита (ПСК), заработает единый ипотечный стандарт, а эскроу-счета станут обязательными для индивидуального жилищного строительства.