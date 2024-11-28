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Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет

Самый пессимистичный прогноз у Дом.РФ: банки выдадут 3,5–4 трлн рублей кредитов
Мария Викулова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб., говорится в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

Причинами падения рынка в 2025 г. станет не только высокая ключевая ставка (с 28 октября – 21%), но и новые меры регулирования, которые Банк России планирует ввести в 2025 г., говорится в исследовании Frank RG. В частности, вновь появится ограничение полной стоимости кредита (ПСК), заработает единый ипотечный стандарт, а эскроу-счета станут обязательными для индивидуального жилищного строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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